Идет подготовка к запуску автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт»: на заправочной станции площадки 31 космодрома прошла заправка компонентами топлива и сжатыми газами перелетного модуля и возвращаемого аппарата АМС, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Во вторник в монтажно-испытатльном корпусе пл.31-40 сводные расчёты предприятий космической отрасли проводят контрольные проверки раскрытия солнечных батарей межпланетной станции.

Пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с российской межпланетной станцией «Фобос-Грунт» запланирован на 9 ноября.