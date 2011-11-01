Идет подготовка к запуску автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт
1 ноября 2011, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт»: на заправочной станции площадки 31 космодрома прошла заправка компонентами топлива и сжатыми газами перелетного модуля и возвращаемого аппарата АМС, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Во вторник в монтажно-испытатльном корпусе пл.31-40 сводные расчёты предприятий космической отрасли проводят контрольные проверки раскрытия солнечных батарей межпланетной станции.
Пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с российской межпланетной станцией «Фобос-Грунт» запланирован на 9 ноября.