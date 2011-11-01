Экипажи космического корабля «Союз ТМА-22» прибыли на Байконур

Накануне в 14.00 и 14.20 мск на аэродроме «Крайний» космодрома Байконур приземлились два самолета, которыми на космодром прибыли основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-22» в составе Антона Шкаплерова, Анатолия Иванишина, Дэниела Бёрбэнка и Геннадия Падалки, Сергея Ревина, Джозефа Акабы.

Вместе с космонавтами на космодром прилетела оперативная группа ЦПК им.Ю.А.Гагарина, которая будет обеспечивать подготовку экипажей.

Автобусы с экипажами переехали в Учебно-тренировочный центр ЦПК им.Ю.Гагарина (гостиница «Космонавт»), где им предстоит жить и готовиться к старту на МКС. Уже завтра утром на площадке 254 космодрома начнется первая тренировка космонавтов в корабле «Союз».

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-22» с экипажем 29/30 длительных экспедиций запланирован на 14 ноября, сообщает пресс-служба Роскосмоса.