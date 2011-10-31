Обнаружен озоновый слой в атмосфере Венеры

Пресс-служба Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) в понедельник распространила важное научное сообщение о регистрации озона в венерианской атмосфере.

Ультрафиолетовый спектрометр SPICAV на борту космического аппарата «Венера-Экспресс» впервые зарегистрировал озон в атмосфере Венеры, сообщает пресс-служба Роскосмоса. По данным прибора, озон образует слой, расположенный на высоте порядка 100 км, с вариациями концентрации 107–108 молекул на кубический сантиметр. Наблюдаемые концентрации также соответствуют предположению о том, что главный механизм распада озона – реакции с участием хлора. Подобные процессы происходят и в земной стратосфере.

Спектрометр SPICAV для КА «Венера-Экспресс» был создан ИКИ РАН совместно со Службой аэрономии Национального центра научных исследований Франции и Институтом аэрономии Бельгии в рамках межагентского соглашения между Роскосмосом и Центром космических исследований Франции (CNES) как вклад России в миссию.

Межпланетная станция «Венера-Экспресс» была выведена в космос 9 ноября 2005 г. ракетой-носителем «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» с 31-й площадки космодрома Байконур. 11 апреля 2006 г. космический аппарат перешёл на околополярную рабочую орбиту с периодом обращения вокруг Венеры 24 часа. 6 мая станция дальней космической связи в Австралии приняла сигнал космического аппарата «Венера-Экспресс», подтверждающий, что он занял рабочую орбиту с периодом обращения 18 часов.

Изначально планировалось, что изучение Венеры продлится 500 земных суток. Однако миссия была трижды продлена: сначала до начала мая 2009 г., затем до 31 декабря 2009 г., а затем до 31 декабря 2012 года.