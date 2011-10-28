Роскосмос: Продолжается подготовка к запуску космических аппаратов «Глонасс-М»

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и блоком из трёх космических аппаратов «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 проведена отстыковка ракеты-носителя (РН) «Протон-М» от наземной контрольно-проверочной аппаратуры. На ракете-носителе проводятся заключительные операции. На космическую головную часть устанавливают термочехол, который служит для поддержания стабильной температуры внутри головного обтекателя, где находятся космические аппараты «Глонасс-М».

После завершения проверочных работ, РН «Протон-М» будет перевезена на техническую заправочную станцию, где в течение двух дней будет проводиться заправка компонентами топлива баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М».

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и блоком космических аппаратов «Глонасс-М» запланирован на 3 ноября.

Космические аппараты должны будут пополнить российскую глобальную навигационную систему ГЛОНАСС, обеспечивающую высокоточное позиционирование по всему земному шару.