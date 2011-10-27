Китайские учёные выяснили, почему не болит голова у дятла

Китайские биологи установили, почему дятлы во время "работы" не получают сотрясение мозга. Исследователи полагают, что полученные результаты помогут инженерам создать каски и шлемы, не уступающие в прочности черепу дятлов.

По словам учёных, когда дятел долбит дерево клювом, скорость движения его головы достигает 6-7 метров в секунду.

В статье, опубликованной группой биологов под руководством Юйбо Фаня из Бейханского университета в Пекине на сайте PLoS ONE, говорится, что для эксперимента были пойманы нескольких самых обычных больших пестрых дятлов. Ученые снимали их высокоскоростными камерами с частотой 2000 кадров в секунду, после чего создали трехмерную модель головы и провели "краш-тест" уже на компьютере.

Как следствие, на расположенные в голове органы действует ускорение порядка одного килограмма.

К примеру, у людей именно такие удары являются главной причиной смертности.

Выяснилось, что птица без вреда для себя может переносить ежедневно по 12 тысяч ударов головой с перегрузкой в тысячу раз выше ускорения свободного падения потому, что ее череп и клюв содержит небольшие вкрапления эластичных тканей. Кости головы представляют собой мозаику из относительно твердых фрагментов и более мягких "губок", которые гасят колебания при сжатии.

Длинная подъязычная кость, опоясывающая заднюю часть черепа птицы, является своеобразным "ремнем безопасности", который нейтрализует остаточные колебания. Верхняя половина клюва птицы несколько короче нижней, приблизительно на 1,2 миллиметра, что помогает дятлам добиваться наибольшей силы удара при наименьшей нагрузке на их череп и мозг.

Кроме того, при ударе дятлы двигают клюв по стреловидной траектории, что позволяет им снизить нагрузку на череп., сообщили китайские учёные в результатах исследования, опубликованных в журнале PLoS One.