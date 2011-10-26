В инновационном центре "Сколково" создадут Институт науки и технологий, который станет крупным международным университетом, где кроме учебы и исследований займутся и коммерциализацией новых проектов.

Институт науки и технологий будет создаваться с помощью американских ученых и предпринимателей. Соглашение об этом подписано в среду во время заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики РФ, которое провел президент РФ Дмитрий Медведев.



Подписи под документом поставили глава Фонда развития и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг, президент Массачусетского технологического института Сюзан Хокфилд и глава нового вуза в Сколково американский специалист Эдвард Кроули, сообщает ИТАР-ТАСС.



Институт науки и технологий должен стать важным элементом инновационного центра "Сколково", где уже работает бизнес-школа. Особенность Института будет заключаться в сочетании теоретических и прикладных исследований с коммерциализацией научных проектов. Обучение в нем будет платным, он не будет входить в систему Минобрнауки РФ, однако, как сообщил Виктор Вексельберг, новый институт намерен тесно сотрудничать с ведущими российскими вузами, такими, как МГУ имени Ломоносова и Техническим университетом имени Баумана. Ведущим западным партнером в этом проекте станет американский Массачусетский технологический институт.