Астрофизики НАСА объяснили загадку старейшей сверхновой

Ученые-астрофизики установили причины огромного размера космического «пузыря», оставшегося в результате взрыва сверхновой RCW 86. Сверхновая RCW 86 считается самой первой из зарегистрированных сверхновых.

На сайте НАСА сообщается, что китайские астрономы в 185 году нашей эры обнаружили новую яркую звезду в созвездии Циркуля. Звезда светила только 8 месяцев и угасла. В 60-х годах ученые установили, что наиболее вероятным кандидатом на роль останков сверхновой 185 года является объект RCW 86, расположенный на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли. Образованная в результате взрыва сферическая туманность оказалась слишком большой для взрыва, который произошел около 2 тысяч лет назад, - ее диаметр около 85 световых лет. Ученым удалось определить причины избыточного размера пузыря благодаря данным наблюдений объекта телескопами Spitzer и WISE в инфракрасном диапазоне. Астрофизики определили, что сверхновая относится к типу Ia - белый карлик в двойной системе постепенно ворует материю у звезды-соседа. По достижению некоторой критической массы, называемой пределом Чандрасекара, он взрывается, сообщает Лента.ру.

Выяснилось также, что белый карлик в момент взрыва находился в полости, в которой почти нет газа и пыли. Послеобразовавшийся после взрыва фронт распространялся быстрее обычного, и сферические останки сверхновой оказались больше расчетного. Ученые отметили: это первый случай, когда взрыв сверхновой такого типа был зарегистрирован внутри разреженного пузыря.