Российские ученые обнаружили водяной пар в атмосфере Марса

Сотрудники Института космических исследований Российской академии наук обнаружили водяной пар в средней атмосфере Марса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Открытие российских ученых опровергает«общепринятую гипотезу о том, что в чрезвычайно разреженной атмосфере планеты на таких высотах вода не может существовать в перенасыщенном состоянии».

В результате дальнейшего анализа полученных данных ученые уточнили, что в момент наблюдения водяной пар в состоянии перенасыщения наблюдался практически во всём северном полушарии. В южном полушарии планеты такое состояние наблюдается только у самого полюса.

Теперь ученым предстоит уточнить модели циркуляции воды, а также историю ее потери Красной планетой.

Водяной пар на высоте от 20 до 50 км от поверхности планеты удалось обнаружить с помощью многофункционального оптического спектрометра SPICAM, установленного на космическом аппарате «Марс-экспресс».