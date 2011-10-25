На Байконур доставлен космический аппарат «АзиаСат-7»

Накануне на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур приземлился транспортный самолет, который доставил космический аппарат (КА) связи «АзиаСат-7», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После выгрузки и прохождения таможенных процедур, контейнеры с космическим аппаратом и наземным вспомогательным оборудованием перевезут из аэропорта в монтажно–испытательный корпус площадки 92А-50 космодрома, где будет проходить дальнейшая подготовка КА «АзиаСат-7» к запуску.

КА связи «АзиаСат-7» предназначен для предоставления услуг связи на территории стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.