В Звёздном городке утверждены экипажи новой экспедиции на МКС

В Звёздном городке в понедельник межведомственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции, стартующей 14 ноября на МКС. Позывным основного экипажа станет "Астрей", дублирующего — "Альтаир".

В состав основного экипажа Международной космической станции вошли два новичка - космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин.

К ним присоединится астронавт NASA Дэниел Бербэнк, летавший в космос дважды.

В дублирующем составе россияне Геннадий Падалка и Сергей Ревин, а также американец Джозеф Акаба.

Научная программа новой экспедиции включает 37 экспериментов.



Вылет на Байконур обоих экипажей планируется на 31 октября. Пересменка экипажей будет самой короткой за всю историю существования МКС — всего пять дней. Планируемая продолжительность полета нового экипажа — 124 суток.

20 октября замглавы NASA Лори Гарвер подсчитал, что доставка астронавтов на МКС в течение года обойдется США в $450 млн.

В Роскосмосе надеются, что МКС прослужит не до 2020 года, как было намечено, а до 2028 года.