На Землю в ближайшие часы упадет неуправляемый спутник

Германский космический рентгеновский телескоп ROSAT вошел в плотные слои земной атмосферы. Данных о том, над каким регионом планеты это произошло, не поступало. Поверхности Земли достигнут около 30 обломков массой 1,6 тонны .

Несколько часов назад спутник ROSAT пролетал над территорией США.

Ранее сообщалось, что обломки спутника могут упасть на Землю в интервале от 02.30 до 16.00 по московскому времени.

Спутник ROSAT, выведенный на орбиту в 1990 году, весит около 2,4 тонны. Как ожидается, поверхности могут достичь около 30 обломков массой 1,6 тонны, передает РИА Новости.

Зеркала и инструменты рентгеновского телескопа имеют мощную защиту от перегрева и поэтому могут пережить нагрев в атмосфере при падении. По оценкам немецких специалистов, рентгеновская оптика, зеркала и их опоры из углепластика могут оказаться самым тяжелым из обломков, достигших поверхности нашей планеты.