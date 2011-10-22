Жителей Екатеринбурга Уральский универ попросил придумать занятие для андроидов
22 октября 2011, 14:37 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
В Екатеринбурге сотрудники инновационного подразделения Уральского федерального университета объявили открытый конкурс, предложив всем желающим придумать занятие для настоящих человекоподобных роботов.
Шесть таких машин в ноябре привезут из Франции. По словам специалистов лаборатории робототехники института компьютерных наук УрФУ, в европейских вузах к таким роботам уже привыкли, а в России екатеринбургский университет оказался первопроходцем.