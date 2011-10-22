Жителей Екатеринбурга Уральский универ попросил придумать занятие для андроидов

В Екатеринбурге сотрудники инновационного подразделения Уральского федерального университета объявили открытый конкурс, предложив всем желающим придумать занятие для настоящих человекоподобных роботов.

Шесть таких машин в ноябре привезут из Франции. По словам специалистов лаборатории робототехники института компьютерных наук УрФУ, в европейских вузах к таким роботам уже привыкли, а в России екатеринбургский университет оказался первопроходцем.