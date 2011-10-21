На этой неделе ожидается сильный "звездопад"
21 октября 2011, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
21 октября 2011, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
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Пользователи сети посмеялсь над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя
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Народ скидывается на помощь арестантам после московских митингов
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"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Еще одно ДТП с автобусом: при столкновении автобуса и машины Hyundai погибли 3 человека под Волгоградом
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Зачем российские учёные изучают пресноводных молюсков в Мьянме?
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Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг
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Петербургский ватерполист умер на 16-м году жизни во время тренировки в Болгарии
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Депутат Госдумы рассказал, что под Тверью медведь задрал 12 лошадей
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Число погибших в результате камнепада в Дагестане увеличилось
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В Ставропольском крае врачи сбежали из операционной, когда состояние рожающей женщины начало резко ухудшаться
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Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи удаления некоторых клеток из мозга
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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии возросло до 20 человек
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