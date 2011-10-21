В конце недели землян ожидает настоящий "звездопад": в ночь на субботу, 22 октября, поток Орионидов будет максимально виден, а количество падающих "звезд" достигнет 25 штук в час.

Лучше наблюдать это явление уже ближе к утру и за городом, считают ученые-астрономы. Своб интенсивность поток Орионидов потеряет 24 октября: не более 6 Орионидов в час будут падать на Землю.

Это ознаменует окончание активности метеорного потока.