На 14 ноября в соответствии с программой МКС с космодрома Байконур запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-22». Члены основного (Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Дэниел Бёрбэнк) и дублирующего (Геннадий Падалка, Сергей Ревин, Джозеф Акаба) экипажей прошли всестороннюю подготовку к предстоящему полёту и работе в составе экипажей длительной экспедиции на МКС-29/30 на учебно-тренировочной базе НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Во время экзаменационных тренировок основному экипажу предстояло найти правильное решение при выходе из ряда смоделированных нештатных ситуаций, в частности отказа средств связи по контакту отделения космического корабля «Союз» от ракеты-носителя, нарушения работы автоматики при выполнении построения орбитальной системы координат, сбоя системы автоматического сближения корабля со станцией на дальности пять километров, разгерметизации пневмосистемы комбинированной двигательной установки на этапе расстыковки, аварии бортового компьютера при выполнении спуска (предусмотрен переход на ручной режим), отказа датчика угловой скорости на атмосферном участке спуска. Для дублирующего экипажа на тренажере российского сегмента МКС были представлены пять нештатных ситуаций: отказ основного передатчика связи, давление в капсуле системы регенерации кислорода ниже нормы, негерметичность в ассенизационно-санитарном устройстве, переполнение емкости в ассенизационно-санитарном устройстве, разгерметизация российского сегмента МКС​.

По результатам комплексных экзаменационных тренировок основной экипаж получил пятерки, дублирующий — набрал 4,8 балла.

Самым опытным из шести участников основного и дублирующего экипажа является Геннадий Падалка, который уже трижды побывал в космосе. У Дэниела Бербэнка в активе два космических полета, у Джозефа Акабы - один. Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин и Сергей Ревин пока не имеют опыта космических полетов.

В соответствии с дальнейшей программой подготовки экипажей длительной экспедиции на МКС-29/30 на 24 октября в Центре подготовки космонавтов запланировано заседание Межведомственной комиссии и пресс-конференция экипажей. Затем космонавты и астронавты посетят музей космонавтики в Звёздном городке, возложат цветы к месту захоронения Ю.А.Гагарина у Кремлёвской стены на Красной площади.