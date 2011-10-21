Завершилась подготовка экипажей транспортного корабля "Союз ТМА-22"
21 октября 2011, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
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21 октября 2011, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
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