"Роскосмос": объявлен конкурс на создание лаборатории для МКС за 3,7 млрд рублей

"Роскосмос" объявил в среду конкурс на создание лаборатории для Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Максимальная цена контракта - 3 миллиарда 700 миллионов рублей.

Модуль в конкурсной документации описывается как многоцелевой, при этом для чего конкретно он будет предназначен, неизвестно.

В 2013 году Федеральное космическое агентство планировало отправить на МКС лабораторный модуль "Наука". При этом ранее говорилось, что аппарат создается центром имени Хруничева, сообщает Интерфакс.