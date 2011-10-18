Первые отели в космосе для туристов появятся в 2020 году

Первые орбитальные отели для космических туристов могут появиться с 2020 года. В них с комфортом смогут разместиться вначале несколько человек, а затем - до десятка. Проекты отелей уже есть и в России, и в США.

Одним из перспективных направлений развития пилотируемой космонавтики является космический туризм, сообщил во вторник замначальника Центра подготовки космонавтов по научной работе Борис Крючков.

Крючков отметил, что ряд стран уже развивает целую индустрию по обеспечению полетов в космос обычных граждан.

В космосе уже побывали 10 туристов, все они проходили специальную подготовку.

Россия построит первый космический отель в 2016 году.