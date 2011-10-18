В Москве во вторник на территории Всероссийского выставочного центра открылась "Неизведанная Арктика": выставка и конференция SPE по разработке месторождений в осложненных условиях и Арктике.

В выставочном зале представлены новейшие технологии для разработки месторождений в осложненных условиях и Арктике. Эта тема особенно актуальна сегодня еще и потому, что приблизительно 22% нераскрытых мировых запасов нефти и газа находятся именно в полярном регионе.

На выставку и конференцию в Москве собрались лидеры российской и международной науки и промышленности, представители нефтегазодобывающих и сервисных компаний, научно-исследовательских институтов и вузов. Среди них: TNK-BP, Роснефть, МГУ им. М.Ломоносова, Panasonic, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, Уфимский нефтяной технический университет, Русэнерджи и многие другие. Всего около 70 участников из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Канады, сообщает пресс-служба ВВЦ.

Конференция и Выставка SPE продолжит работу на территории Всероссийского выставочного центра по 20 октября 2011 года.