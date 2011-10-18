На Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М»

18 октября на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур самолетом Ан-124-100 «Руслан» (авиакомпания «Полет») доставлен разгонный блок «Бриз-М», изготовленный в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и предназначенный для проведения запуска телекоммуникационного космического аппарата «ЭнЭсЭс-14», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После проведения таможенного осмотра разгонный блок «Бриз-М» будет перегружен из самолета на транспортировочную платформу для доставки в монтажно-испытательный корпус пл.92, где будет проходить его дальнейшая подготовка.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «ЭнЭсЭс-14» планируется выполнить в декабре 2011 года.