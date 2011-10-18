На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску космических аппаратов «ГЛОНАСС–М».

В монтажно-испытательном корпусе на пл.92А-50 с блоком из трёх космических аппаратов «ГЛОНАСС–М» проводятся электропроверки, одновременно специалисты ГКНПЦ имени М.В.Хруничева выполняют установку разгонного блока «Бриз-М» на переходную систему.

Ведутся работы по подготовке РН «Протон-М»: сегодня запланирована стыковка электросистем первой и второй ступеней ракеты-носителя.

Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и КА «ГЛОНАСС–М» запланирован на ноябрь 2011 года.