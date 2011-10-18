Продолжается подготовка к запуску космических аппаратов «ГЛОНАСС-М»
18 октября 2011, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
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18 октября 2011, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
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