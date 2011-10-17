Ученые обещают через два года разгадать загадку черных дыр

Ученые намерены через два года - осенью 2013 года разгадать загадку черных дыр. Именно тогда планируется запустить в космос супер-телескоп для международной орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".

Ведущий сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев сообщил, что поиск и изучение черных дыр стали популярны последние 20 лет, в связи с тем, что начали появляться неопровержимые свидетельства астрофизиков и астрономов о реальном их существовании.

Уникальную оптику - супертелескоп АРТ-ХС для обнаружения и изучения недоступных объектов в космосе разработали в бывшем Арзамасе-16, сейчас это город Саров. По словам Докучаева, одно из сильнейших доказательств существования черных дыр – черная дыра в центре нашей галактики - Млечном пути. "Там обнаружена черная дыра с массой в миллионы раз превышающей массу Солнца", уточнил эксперт.

По его словам, вблизи этой черной дыры видно движение звезд с огромнейшими скоростями, в десятки раз превышающими скорость всех остальных звезд, передает Вести.ру.

Как отметил сотрудник Института ядерных исследований, факт присутствия в черных дырах цивилизаций, конечно, гипотеза, но с его точки зрения, достаточно правдоподобная.

Известный российский ученый, доктор технических наук Дмитрий Литвин в интервью "Аргументам недели" рассказывал о международном космическом эксперименте «Спектр-Рентген-Гамма».