На Байконуре – второй стартовый день с ракетой «Протон-М» и КА «ВиаСат-1»

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом связи «ВиаСат-1», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В воскресенье после вывоза ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 200 выполнены работы по графику первого стартового дня.

17 октября расчеты предприятий Роскосмоса приступили к проведению контрольного набора стартовой готовности ракеты-носителя «Протон-М» с задействованием измерительных пунктов космодрома. Планируется провести имитацию заправки баков ракеты компонентами топлива, функциональные проверки космического аппарата «ВиаСат-1».

Космический аппарат «ВиаСат-1» предназначен для предоставления услуг спутникового интернета в Ka-диапазоне потребителям в Северной Америке, запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом связи «ВиаСат-1» запланирован на 22:48 мск 19 октября 2011 года.