«Протон-М» с аппаратом «ВиаСат-1» установлен на стартовом комплексе Байконура
16 октября 2011, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
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16 октября 2011, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
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