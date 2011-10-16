«Протон-М» с аппаратом «ВиаСат-1» установлен на стартовом комплексе Байконура

Ракета «Протон-М» с космическим аппаратом «ВиаСат-1» установлена на стартовом комплексе площадки 200 космодрома Байконур, сообщает в воскресенье пресс-служба Роскосмоса.

Сводные расчеты предприятий ракетно-космической отрасли и иностранного заказчика приступили к плановым работам по графику первого стартового дня.

Напомним, пуск РКН «Протон-М» с КА «ВиаСат-1» запланирован на 22.48.58 мск 19 октября.