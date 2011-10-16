Голландские учёные: льды Арктики растают через 10 лет

Льды в Арктике тают быстрее, чем это предсказывали ранее существующие климатические модели. Все они могут исчезнуть менее, чем через десятилетие, сообщили учёные Норвежского полярного института.

Голландские исследователи установили, что многолетние льды толщиной более 5 метров, которые в 90-е годы составляли 28% от всех льдов Арктического бассейна, практически исчезли.

Быстрое таяние льдов окажет серьезное влияние на жизнь белых медведей, моржей, рыбы и птиц. Кроме того, если льда станет меньше, снизится и отражаемость солнечных лучей от поверхности Земли, а это означает, что океан будет все больше нагреваться.