Голландские учёные расшифровали ген долгой жизни

В Канаде на научной конференции в субботу учёные из Амстердамского университета сообщили о том, что им удалось расшифровать гены женщины, умершей возрасте 115 лет (ее имя не называется, вместо него приводится код).

Согласно полученным данным, у долгожительницы были выявлены редкие генетические изменения, которые защитили ее от возникновения слабоумия и других старческих болезней.

Мировой науке еще ни разу не доводилось исследовать гены столь пожилого человека, чей организм имел бы столь устойчивую защиту от процессов старения.

Дело в том, что исследование умственных способностей этой женщины, проведённое в период, когда она находилась в 113-летнем возрасте, не выявило практически никаких признаков старческого маразма. В 100 лет у долгожительницы обнаружили рак груди, однако процесс развития онкологического заболевания тогда удалось остановить. И хотя в конце концов она и умерла от опухоли, поразившей ее желудок, произошло это спустя лишь полтора десятилетия.

"Мы понимаем, что этот случай абсолютно уникален. Её мозг не был поражен болезнью Альцгеймера. Ведь должно же было быть что-то в ее организме, что защищало ее от затухания сознания. И мы полагаем, что это гены, которые могут гарантировать долгую жизнь и защищать от болезни Альцгеймера", - сообщила в интервью BBC сотрудница Амстердамского свободного университета.

По словам ученых, дальнейшие исследования подобного рода позволят выявить, почему гены некоторых людей помогают им прожить долгую жизнь.