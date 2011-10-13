Ученые объяснили, почему люди стараются быть вежливыми

Ученые объяснили стремление людей быть вежливыми. Ведущий автор исследования Айдан Фини, который проводил разработки в данной области, утверждает, что в первую очередь, люди прибегают к вежливости, чтобы избежать обиды или смущения.

Замечено, что большинство людей иногда выбирают: солгать или выбрать уклончивый ответ на неудобный вопрос. По мнению психологов, в этом случае во избежание неловкой ситуации помогает вежливость, пишет Раут.ру.

Но, по мнению исследователей, бывает, люди не говорят правду, используя вежливые фразы и слова. Эксперты советуют, что в этом случае необходимо внушить человеку, что мнение по тем или иным вопросам может быть разным, и не стоит все воспринимать вопреки.

Ранее сообщалось, что грубое и хамское поведение приводит к снижению иммунитета, что влечет к ухудшению здоровья.