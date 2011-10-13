Российские учёные предложили новую теорию возникновения Вселенной. Специалисты из Астрокосмического центра Физического института создали математическую модель, которая позволила им увидеть обратную сторону черной дыры.

Черная дыра – космический объект, где сила тяжести так велика, что вырваться из него не могут даже фотоны – частицы света. В этой точке начинается зона сингулярности, из которой, по основной теории, возникла Вселенная. Учёные из АКЦ ФИАН предлагают новую теорию возникновения Вселенной, которая обходится без Большого взрыва, передает ИТАР-ТАСС.

Доктор физико-математических наук Владимир Лукаш и его коллега Владимир Строков создали математическую модель рассказали: «Это можно представить себе как две комнаты, разделенные дверью. Мы не знаем, какая жизнь в комнате за дверью, а там не знают, какая жизнь здесь. Но дверь нельзя, можно только сделать глазок и посмотреть. Исследователям удалось проследить на математической модели процесс прохождения фотонов через зоны, где неприменимы законы классической теории относительности.

Задав модели так называемую процедуру «сглаживания», они преодолели ранее непроходимую точку и сообщают, что за ней идёт процесс рождения другой Вселенной. Вещество, которое из нашего пространства попадает в черную дыру преобразуется в огромную гравитационную энергию.



«Эффект рождения частиц в переменных полях, в том числе в гравитационных, физике известен. Когда происходит коллапс звезды в чёрную дыру, генерируется сильное гравитационное поле, которое вызывает рождение частиц. Атак как импульс на расширение дан, подключаются процессы, которые подхватывают вещество и «раздувают» его до большого объёма», - пояснил Лукаш. По словам ученых,



точно также появилась наша Вселенная: из черной дыры в некой другой Вселенной, которая существовала задолго до появления нашей. Согласно этой теории, Большой взрыв стал следствием воздействия на «нашу» сторону гравитационных полей от потусторонней чёрной дыры, порождающих «нашу» материю. Владимир Строков сделал заключение: «Дальше в действие вступили все те процессы расширения, которые описывает современная космологическая теория».