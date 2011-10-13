В Сочи полиграфологи из 12 стран учились распознавать ложь по телефону

В Сочи в четверг заканчивается Международный форум полиграфологов. Специалисты из 12 стран представили уникальные приборы, которые могут дать любую информацию о человеке, проанализировав его мимику, жесты или почерк.

Эта уникальная конференция позволила познакомиться с новыми научными трудами, некоторые из которых уже сегодня начинают применять на практике, в том числе и в России. Например, при приеме на работу в некоторые организации вам настоятельно порекомендуют пройти проверку на детекторе лжи. Все остальные выводы - за специалистом-полиграфологом, на подготовку которого уходит от 7 до 12 лет.

Вопреки распространенному мнению, тестирование на полиграфе не является строго научной стандартизированной процедурой, многие эксперты полиграфологию относят скорее к искусству, а не науке, поскольку очень многое зависит от квалификации, опыта и интуиции специалиста-полиграфолога.

Сами полиграфологи с этим категорически не согласны. Последние разработки "детекторов лжи" напоминают обычный ноутбук, но с его помощью полиграфологи, как они утверждают, могут раскрыть истинные намерения любого человека. Новые изобретения могут работать и в автоматическом режиме, без участия специалиста. Хотя они имеют и большую погрешность, но вполне пригодны для помощи в бизнесе.

Образцы для правоохранительных служб в Сочи даже доставляли в секретных ящиках. Такие приборы способны дать информацию по почерку, мимике и жестам.

Из этих новинок прессе продемонстрировали только новые психофизические анализаторы по зрачкам и телефонные аппараты, позволяющие мгновенно распознать ложь.

Меры безопасности очень высокие. Но даже если образец удастся украсть, то работать он без специального ключа-шифра все равно не сможет.