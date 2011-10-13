Закон о госзакупках убивает науку, сотни учёных выходят на митинг в Москве

Несколько сотен российских учёных выйдут в четверг на митинг в Москве на Пушкинской площади в Новопушкинском сквере, с требованием изменить систему финансирования науки. Мероприятие согласовано со столичными властями.



Учёные надеются донести до руководства страны глубокую обеспокоенность российских учёных политикой сокращения бюджетной поддержки фундаментальных исследований через Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный фонд (почти в 2 раза по данным РАН), а также добиться отмены излишних бюрократических препон в организации научных исследований в целом.

"Закон "О госзакупках" установил практически непригодные для науки правила проведения конкурсов и привел к тому, что отбираются наиболее дешёвые заявки", сказал председатель профсоюза Российской академии наук Виктор Калинушкин, бюрократические барьеры мешают российским учёным нормально работать.

В митинге примут участие несколько групп учёных, в том числе инициативная группа учёных из МГУ, Совет молодых учёных РАН и Совет молодых учёных МГУ, профсоюз РАН, РКК "Наука" "Движения за возрождение отечественной науки"а также межрегиональный профсоюз работников образования ""Учитель" и неформальные общественные организации.