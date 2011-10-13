Трое американцев придумали, как сделать носки самоочищаемыми

Стирка одежды может остаться в прошлом, благодаря открытию ученых-химиков из Калифорнийского университета Дэвиса. Изделия из хлопка достаточно будет подержать на свету, чтобы запустить процесс "инновационной стирки".

Аспирант из университета Дэвиса Нинг Лиу (Ning Liu) вместе с химиками Ганг Саном и Джингом Жу придумали способ встраивать соединение 2-AQC в изделия из хлопка. Под воздействием света в тканях образуются активные соединения кислорода, такие, например, как пероксид водорода (известный в быту как перекись водорода), которые убивают бактерии и загрязняющие вещества — органические загрязнители или бактерии, сообщает британский журнал Materials Chemistry.

Покрытие закрепляется на одежде очень хорошо, поэтому ожидается, что разработка будет применена в первую очередь для создания униформы. В нее облачатся, к примеру, медики, работники пищевой промышленности, военнослужащие.

Самоочищающее вещество 2-AQC стоит не так уж и дешево, однако ученые утверждают, что существуют его недорогие аналоги. Так что не исключено, что ткань, которая умеет отмыть себя от всякой грязи, будет доступна и простым домохозяйкам.