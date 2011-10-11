Ученые обнаружили генетическую причину гомосексуализма

В США ученые провели исследование и считают, что обнаружили генетическую причину гомосексуализма. Американские ученые из Калифорнийского университета сравнили Х-хромосомы у 103 матерей сыновей традиционной сексуальной ориентации и у 97 матерей сыновей нетрадиционной ориентации.

Согласно результатам исследования, у 25% женщин, которые имеют двух и более сыновей-геев, деятельность Х-хромосом отличается от других, передает портал likar.Info. Выяснилось, что у женщин, имеющих более одного сына-гомосексуалиста, практически во всех клетках блокированы Х-хромосомы.

По мнению генетиков, одна из Х-хромосом у женщин подавляет деятельность другой, и нарушение генетики родителей может сказаться на сексуальной ориентации их детей.