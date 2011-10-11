«Прогресс М-13М» готовят к перевозке на заправочную станцию

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс М-13М»: выполняется взвешивание корабля, после чего он будет перегружен в транспортировочный вагон и перевезен на площадку 31 космодрома. Здесь специалисты Роскосмоса проведут заправку двигательной установки ТГК компонентами топлива и сжатыми газами, сообщают пресс-службы Роскосмоса и Космического центра «Южный».

После завершения заправки «Прогресс» будет возвращен на площадку 254 для продолжения испытаний.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-13М» запланирован на 30 октября.