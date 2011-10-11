«Прогресс М-13М» готовят к перевозке на заправочную станцию
11 октября 2011, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
11 октября 2011, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
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