Подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» идет по плану

На космодроме Байконур в монтажно-испытательном комплексе ГКНПЦ имени М.В.Хруничева в минувшие выходные завершились работы по сборке аппарата связи «ВиаСат-1» (ViaSat-1) и разгонного блока «Бриз-М» в составе космической головной части (КГЧ) ракеты-носителя «Протон-М», сообщили пресс-службы Роскосмоса и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева.

Накануне специалисты завода по эксплуатации ракетно-космической техники (ЗЭРКТ) и КБ «Салют» начали подготовку к транспортировке КГЧ в зал, где пройдет общая сборка головной части с ракетой-носителем.

Подготовительные работы включают комплекс технологических операций, в их числе, «отстыковку» космической головной части от стенда, ее перегрузку на железнодорожную транспортную платформу и подключение наземного оборудования, необходимого для контроля теплового режима и других параметров КГЧ.

Во вторник, 11 октября, планируется доставить КГЧ в зал 111, где будет выполняться механическая стыковка головной части с ракетой-носителем.

Запуск ракеты космического назначения «Протон» с американским спутником связи «ВиаСат-1» намечен на 19 октября.