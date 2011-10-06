Специалисты ESA открыли озоновый слой в атмосфере Венеры

Специалисты ESA при помощи космического зонда «Венера-экспресс» открыли озоновый слой в атмосфере Венеры. Аппаратура зонда, созданного совместно с российскими учеными, зафиксировала поглощение солнечного излучения определенным слоем атмосферы второй планеты Солнечной системы.

Отметим, зонд «Венера-экспресс» был запущен в космос 9 ноября 2005 года при помощи ракеты-носителя «Союз» с космодрома Байконур. Руководитель группы исследователей Европейского космического агентства Фрэнк Монтмессин пояснил, что открытие дает важные сведения о химическом составе атмосферы Венеры - именно озон поглощает ультрафиолетовые лучи в атмосфере. Возможно, открытие станет новым шагом на пути к обнаружению жизни на других планетах. Ученые планируют сравнить озоновый слой Венеры с озоновым слоем Марса и Земли. Эти эксперименты позволят им сделать дополнительные выводы о составе атмосферы, необходимой для нахождения живых организмов на планете, передает РИА Новости.

Озоновый слой Земли защищает живые организмы от ультрафиолетового излучения и сохраняет жизнь на нашей планете. Этот газ появился в атмосфере Земли около 2,4 млрд. лет назад. Особое влияние в процессе образования озона сыграли живые организмы. В атмосфере Венеры уровень озона, как и озоновый слой Марса, недостаточен. Вероятно, он неорганического происхождения.