В России подобного еще не было

Корреспонденту «Аргументов недели» довелось сегодня увидеть роды. Роженица-манекен на его глазах родила малыша. Не обошлось и без осложнений. Но доктора с ними справились.

Сегодня в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова открыли уникальный обучающий центр. Бюджету страны он обошелся в 400 миллионов рублей.

Перинатальный Центр, открывшийся еще в прошлом году, оказал уникальную помощь тысячам женщин с сердечной патологией. Если когда-то слова врачей «Вам рожать нельзя» звучали как окончательный приговор, то сегодня здесь происходят поистине чудеса с использованием самых современных медицинских технологий. Врачам перинатального центра приходиться сталкиваться с крайне тяжелыми патологиями. По этой причине обучающий центр оказался весьма кстати.

Теперь здесь будут обучать врачей акушеров, реаниматологов и педиатров на новом электронном симуляторе. Таких центров во всем мире - единицы. Скажу сразу, с помощью этого чуда техники можно, а иначе эту искусственную женщину не назвать, можно создать любую, даже самую сложную родовую ситуацию. Ирина Евгеньевна Зазерская, заместитель директора Института перинатологии по научно-учебной и образовательной работе войдя в эту учебную палату, рассказала корреспонденту «АН», что здесь, с помощью уникального манекена в процессе обучения можно создать реально сложную родовую ситуацию.

На глазах изумленных журналистов манекен не только моргал глазами, шевелился, но и стал кричать именно в тот момент, когда бы в определенной ситуации закричала реальная роженица. Роженице-манекену можно задать любые параметры по любым осложнениям. И врачи теперь имеют возможность научиться практически в реальных условиях решать сложные задачи во время родов. Так что Ноэлла – так зовут медики центра этот манекен, поможет врачам и среднему медперсоналу научиться очень многому.

Показали нам и «новорожденного». Этот маленький манекен, напичканная электроникой может в любой миг поставить перед врачами сложнейшую задачу. Все здесь настолько реально, что даже не вериться. В другой палате мы увидели недоношенных «малышей» в прозрачных боксах, над которыми "тренеруются" доктора.

Сегодня врачи перинатального центра определив сердечную патологию у новорожденного имеют возможность сделать ему операцию в первый же день его жизни. Так что набираться опыта акушеры и кардиологи будут на манекенах.