Микроспутник "Чибис-М" для изучения молний Россия планирует запустить в начале следующего года, сообщил во вторник директор института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

На орбиту этот аппарат будет доставлен на грузовом корабле "Прогресс". Чибис позволит впервые проводить исследования грозовых явлений одновременно в разных спектрах электромагнитных излучений, сообщает радио "Маяк"