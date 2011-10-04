Перельман академиком стать не желает

Списки кандидатов в академики РАН должны быть подготовлены к 4 октября. Однако, выдающийся математик современности Григорий Перельман так не ответил инициаторам его выдвижения в академики РАН.

С середины 1990-х годов Перельман отклонил несколько научных наград, в том числе международную премию «Медаль Филдса» в 2006 году. В марте прошлого года Математический институт Клэя присудил ему премию в миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, но ученый отказался и от нее.

«На наши телеграммы и телефонные звонки он не ответил. Сам попыток с нами связаться он не предпринимал, а поэтому выдвигаться от нас он не будет», - сообщил в понедельник корреспонденту «Интерфакса» представитель петербургского отделения Математического института имени В. Стеклова.