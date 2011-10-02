Ученые: Над Арктикой впервые появилась озоновая дыра

Озоновая дыра, возникшая над Арктикой минувшей зимой, стала самой "глубокой" за всю историю наблюдений и приблизилась по своим масштабам к антарктической озоновой дыре, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Разрушение озона связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов (CFC), наиболее известными из которых является группа фреонов.

Под действием солнечного света и стратосферного холода эти вещества образуют агрессивные соединения хлора, которые разрушают озоновый слой - щит, защищающий жизнь на Земле от вредного жесткого ультрафиолета. В 1987 году был принят Монреальский протокол, который запрещает производство CFC, но на их естественное исчезновение понадобится несколько десятилетий.