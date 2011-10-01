Ученые назвали новую дату конца света

Ученые перенесли дату конца света с 2012 года на 2013. Американские ученые считают, что глобальная катастрофа реально может произойти в 2013 году. Специалисты NASA, отметив в последнее время заметное увеличение солнечной активности, пришли к выводу, что ее пик придется на 2013 год, и, возможно, в итоге будут иметь катастрофические последствия для землян.

По данным астрофизиков, Солнце уже сейчас начинает вести себя более агрессивно. Геомагнитная буря, случившаяся 24 сентября, будет продолжаться до конца этой недели.

В США эксперты из Национального управления по делам океана и атмосферных процессов считают, что сильные вспышки солнечной активности способны индуцировать на Земле электромагнитные импульсы огромной силы. Ученые считают основным источником опасности атомные электростанции: их системы охлаждения работают от электросети. И даже короткий период отсутствия электроснабжения может привести к многочисленным авариям по всему миру.



Ученые подчеркнули, что в случае повышенной солнечной активности "глобальная Фукусима" вполне возможна.