НАСА опубликовало новые снимки самой близкой к Солнцу планеты

НАСА опубликовало новые снимки Меркурия - самой близкой к Солнцу планеты. По словам ученых Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, Меркурий имеет много общего с Землей, но продолжает оставаться одним из самых загадочных объектов Солнечной системы.

Снимки, сделанные американским межпланетным зондом «Мессенджер», позволили ученым установить наличие на поверхности Меркурия потоков лавы, которая занимает около 6% поверхности Меркурия и полностью покрывает северный полярный регион планеты. Но подобных земным вулканов специалисты НАСА на ней не обнаружили.

Зонд на самой маленькой планете Солнечной системы также обнаружил многочисленные впадины и ложбины. По словам специалистов , возможно, что они все еще находятся в процессе формирования, поскольку падающие в эти низинные районы астероиды почти что не оставляют там отметин, передает ИТАР-ТАСС. Джеймс Хэд из университета Брауна отметил, что Меркурий практически не описан в учебниках и справочниках. «А ведь новые данные позволяют судить, что эта планета имеет длинную и гораздо более интересную историю, чем считалось ранее », - сказал Хэд.

Запущенная в 2004 году автоматическая станция «Мессенджер» стала первым космическим аппаратом на ее орбите и вторым посланцем землян к этой планете. Напомним, в середине 1970-х годов около Меркурия побывал также американский зонд «Маринер-10».