Теория относительности: опровергнуть не так уж просто

Далекие скопления галактик показывают соответствие общей теории относительности Альберта Эйнштейна, опровергая альтернативные теории гравитации, установили датские ученые, исследуя значения красного смещения света из-за гравитационного воздействия.

Радослав Войтак и его коллеги из Копенгагенского университета занимались изучением красного смещения света далеких скоплений галактик, которое возникает из-за гравитационных взаимодействий между отдельными объектами. Теория, если она соответствует действительности и описывает действующие физические законы, должна точно предсказывать степень искривление света при прохождении вблизи Солнца, а также объяснять аномальное смещение орбиты Меркурия и существование гравитационного красного смещения, пишет журнал Nature.

Для решения этой проблемы астрономы изучили и сопоставили известные красные смещения и скорости движения 7,8 тысячи скоплений, описанных в астрономических каталогах, в общей сложности ученые проанализировали и сравнили 120 тысяч отдельных галактик.

Исследователи находили самую большую галактику в каждом скоплении, и вычисляли скорость движения ее спутников, что позволило определить гравитационное смещение каждой группы в целом и галактик по отдельности.

Полученные результаты вполне соответствовали предсказанным общей теорией относительности.