Астрономы получили снимок редчайшего во Вселенной звездного образования

Астрономы с помощью инфракрасной камеры получили четкое изображение редчайшего во Вселенной звездного образования. Группа астрономов Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили, открыла и получила снимок двойной оболочки из пыли и газа сферической формы вокруг гигантской звезды.

Руководитель группы ученых Эрик Лагатек рассказал, что благодаря белому и желтому цветам светимости образование напоминает «сваренное вкрутую яйцо в разрезе». В центре туманности находится гигантская звезда, которая в каталогах числится под названием IRAS 17163-3907. Эта звезда находится на расстоянии около 13 тысяч световых лет от Земли. Объект в поперечнике почти в тысячу раз шире Солнца. Звезда ярче нашего светила приблизительно в 500 тысяч раз, передает ИТАР-ТАСС.

Если расположить IRAS 17163-3907 в центре Солнечной системы, то Земля находилась бы глубоко в недрах этого газового гиганта. А рядом есть туманность еще большего размера, способная вместить все планеты, двойные системы Солнечной системы и даже кометы, орбиты которых простираются дальше орбиты Нептуна. По словам астрономов, этот объект ярко светится в инфракрасном диапазоне, но еще никто не распознал в нем желтого гипергиганта.