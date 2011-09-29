МКС грозит столкновение с обломком старой ракеты-носителя

Международной космической станции грозит столкновение с обломком старой ракеты-носителя, диаметр которого составляяет около 10 сантиметров. Это фрагмент ракеты-носителя «Циклон-3». Специалисты не исключают, что придётся изменить орбиту МКС.

На орбиту «Циклон-3» вышел в конце 1991 года с двумя исследовательскими спутниками – «Магион-3» и «Интеркосмос-25». В настоящее время они выведены из эксплуатации, но обломки ракеты до сих пор находятся на орбите. В ночь на пятницу космический мусор будет неоднократно пролетать мимо МКС на недопустимо близком расстоянии. В подмосковном Центре управления полётами сообщили, что характеристики опасного обломка должны быть уточнены сегодня, передает Интерфакс. К вечеру четверга специалисты рассчитают манёвр, чтобы МКС могла уклониться от столкновения фрагментом «Циклона-3»: высоту полёта станции могут увеличить более чем на 5 километров. Такое изменение не должно помешать международным программам. Дело в том, что уже через неделю планировалось произвести корректировку орбиты, которая, в случае манёвра, будет уже не нужна.



Поднимать МКС специалисты планируют с помощью двигателей российского модуля «Звезда». Операция может начаться около 9 часов вечера мск.