Протоны в коллайдере становятся упитанными (ВИДЕО)

На Большом адронном коллайдере проведены эксперименты, подтвердившие увеличение сечения протонов с ростом энергии. Протон, разгоняясь на огромных энергиях, как бы распухает. Теория подтверждается экспериментом.

Протон на самом деле не является элементарной частицей в полном смысле этого слова – он представляет собой сложную динамическую систему, части которой могут смещаться друг относительно друга. Один из способов исследования внутренней структуры протона - наблюдения за тем, как они взаимодействуют друг с другом. При увеличении энергии «площадь» взаимодействия растет, и «сечение» протона увеличивается, он как бы «распухает».

Теоретически такое поведение протона было уже обосновано ранее, а теперь подтверждено с помощью огромных энергий коллайдера, сообщает РИА Новости.