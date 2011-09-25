Американские ученые: человека из обезьяны создал не труд, а искусство кулинарии

Ученые из Гарвардского университета доказали, что человек начал заниматься кулинарией около 2 миллионов лет назад. Переход от сыроедения к приготовленной на огне пище оказал огромное влияние на течение эволюции.

Приматы тратят на еду почти половину своего времени, в то время как человек сократил его до всего 4,7% суток. Ученые выяснили, что неандертальцы ели всего 7% суток,и это свидетельствует о том, что они научились готовить. Пища, которая прошла кулинарную обработку, легче съедается, ее не надо интенсивно жевать. Челюсти становятся менее массивными, зубы мельче, жевательные мышцы и челюсть смещаются – и появляется место для увеличения мозга. К тому же прошедшая кулинарную обработку пища более калорийна, позволяет преодолевать более дальние расстояния и узнавать новое, а сами способы приготовления, в свою очередь дают пищу для ума – человек размышляет, чтобы еще такое ему съесть, пишет «Наука и жизнь».