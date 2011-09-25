Полет на Марс: космонавты совершат посадку вслепую

НАСА, проводя специальные исследования в ходе подготовки пилотируемого полета на Марс, сделало неутешительные выводы: космонавты рискуют прибыть на Красную планету практически слепыми и дряхлыми.

Специалисты НАСА опросили астронавтов, уже побывавших в космосе, и выяснилось, что большинство из них после полета испытывали проблемы с глазами. НАСА всерьез взялось за поиск причин недомогания и способов его устранения. Ученые пришли к выводу, что причиной утраты остроты зрения являются результатом отека зрительного нерва. Нечеткость зрения появляется из-за повышенного давления спинно-мозговой жидкости на голову и глаза в условиях микрогравитации. Пока еще ни один космонавт не находился в космосе настолько долго, чтобы изменения стали необратимыми, но риск слепоты, деминерализации костей и радиационного облучение очень высок, сообщает портал CNews.

Если ученые не придумают новые средства предотвращения влияния микрогравитации, на Землю из путешествия на Марс вернется слабый, дряхлый, полуслепой и хрупкий старикашка.