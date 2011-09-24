Конец света временно отложен

Комета Еленина, которой некоторые астрономы предрекали столкновение с Землей в самое ближайшее время, самоуничтожилась от коронарных вспышек на Солнце. Комету в буквальном смысле смел «солнечный ветер».

Астрономы наблюдали за кометой больше месяца, но смогли наконец расслабиться – небесное тело потеряло яркость, былой вес и объем, и практически рассосалось в космическом пространстве. Коронарные вспышки на Солнце порождают так называемый «солнечный ветер» - поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее пространство. Частицы атаковали космического пришельца и разрушили его, сообщает Неформат.ру.