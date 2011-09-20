Забастовка на экваториальном космодроме Куру во Французской Гвиане не повлияет на сроки запуска российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». Запуск «Союза» намечен на 20 октября.



Из-за акции протеста во вторник, сообщает РИА Новости, был перенесен запуск ракеты-носителя Ariane-5, которая должна была в среду, 21 сентября, вывести на орбиту спутники связи Arabsat-5C и SES-2.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей профсоюзов, сотрудники Telezpazio присоединились к забастовке работников другого расположенного на космодроме предприятия - Cеgelec Space. Последние не вышли на работу в понедельник по призыву профсоюзов "Рабочая сила" (FO) и "Союз гвинейских работников" (UTG). Забастовщики требуют подтверждения квалификации сотрудников и надбавок за работу в воскресенье. Подтверждение квалификации ведет к увеличению заработной платы.