Обнадеживающие прогнозы ученых перед землетрясением привели к гибели 309 человек

В Италии начался суд над семью учеными, которых обвиняют в непредумышленном убийстве 309 человек во время землетрясения в городе Аквила в 2009 году.



Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 6 апреля 2009 года, уточняет ВВС. Как заявляют прокуроры, во время подземных толчков, которые ощущались на протяжении нескольких месяцев, ученые, входившие в комиссию по изучению сейсмических рисков, давали «обнадеживающую» информацию жителям города, из-за чего они решили не покидать свои дома. Ученые мужи, а теперь подсудимые, обвиняются в «небрежности и неосторожности ... в неэффективной оценке сейсмических рисков, а также неполной, неточной и противоречивой информации».

Их защита, в свою очередь, настаивает, что предсказать с точностью сильное землетрясение невозможно даже в сейсмически опасной зоне, пишет www.gazeta.ru.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, а также возмещение 50 млн ущерба. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. В прошлом году более 5000 ученых подписали открытое письмо президенту Италии Джорджо Наполитано в поддержку подсудимых.