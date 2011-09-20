Роскосмос не дает американскому кораблю Dragon разрешения на пристыковку к МКС

Роскосмос, несмотря на обращения американцев, не разрешает космическому кораблю Dragon калифорнийской компании SpaceX пристыковаться к МКС.

Специалисты мотивируют отказ отсутствием уверенности в соответствии летательного аппарата нормам безопасности космических полетов. Руководитель русского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что американский частный корабль пролетит рядом с МКС, но без стыковки. В НАСА и SpaceX пока эти заявления не комментируют, сообщает CNews.

Компания SpaceX объявила ранее о плане запуска корабля Dragon и проведения исторической стыковки первого частного корабля с МКС. Запуск планируется на 30 ноября, а стыковка была намечена на девять дней позже. Амбициозный план должен продемонстрировать возможность доставки с грузов на орбиту, в том числе и на МКС, с помощью частных кораблей.

Дракон прошел первые успешные испытания, и американцы решили несколько ускорить события, отправив его на стыковку уже в первом полете к МКС.