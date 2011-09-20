Загадка 2012: майя предсказывают новый цикл реинкарнации душ

Календарь майя в 2012 году не завершается, а просто начинает новый цикл. Сами майя не верят в апокалипсические предсказания конца света.

Специалист по исследованию Мезоамерики профессор Галина Ершова давно изучает культуру майя, истории уничтожения и восстановления их письменности, историю самих майя. Завершение цикла календаря майя в 2012 году знаменует не гибель всего сущего, а начало новой эры, рассказывает она в Газете.ру.

Цивилизация майя возникла в первые века нашей эры (II–III век) и исчезла в результате завоевания испанцами в XVI веке, но народ майя существует до сих пор. На территории Мезоамерики проживает более шести миллионов майяговорящих индейцев.

Представления о мире у майя были совершенно отличными от представлений Старого Света. Среди них царили очень необычные верования о реинкарнации (воплощения души в новое тело, новое обиталище), о системе перехода в мир мертвых. Отношения мертвых с живыми в системе мироздания майя связаны с космосом. Душа отправляется после смерти в большой космический путь и проходит его по зодиакальным созвездиям, а потом падающей звездой возвращается на землю. Это чередование, по представлениям майя, было бесконечным. С этими верованиями и связана цикличность календаря майя.